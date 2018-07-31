Биткоин вновь торгуется выше $8 тысяч

Москва, , 10:38 — REGNUM Криптовалюта биткоин в очередной раз преодолела психологическую отметку и стала стоить более $8 тыс. Об этом 31 июля говорят данные торгов.

По состоянию на 8:22 мск криптовалюта дешевела на 0,54%, за неё давали $8 129. Такие данные приводит портал CoinMarketCap. На бирже Binance биткоин дешевел на 0,77% и стоил $8 122.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля биткоин торговался ниже отметки $8 тыс. Обрушение курса криптовалюты наблюдалось в конце июня, когда биткоин стоил около $5,8 тыс.

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