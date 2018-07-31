Вторник, 31 Июля 2018 года
11:38:42 МСК

Биткоин вновь торгуется выше $8 тысяч

Экономика

Обрушение курса криптовалюты наблюдалось в конце июня

Биткоин вновь торгуется выше $8 тысяч
Иллюстрация: Hvylya.net
Bitcoin

Москва, 31 июля 2018, 10:38 — REGNUM  Криптовалюта биткоин в очередной раз преодолела психологическую отметку и стала стоить более $8 тыс. Об этом 31 июля говорят данные торгов.

По состоянию на 8:22 мск криптовалюта дешевела на 0,54%, за неё давали $8 129. Такие данные приводит портал CoinMarketCap. На бирже Binance биткоин дешевел на 0,77% и стоил $8 122.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля биткоин торговался ниже отметки $8 тыс. Обрушение курса криптовалюты наблюдалось в конце июня, когда биткоин стоил около $5,8 тыс.

Читайте также: Курс биткоина достиг максимума за два месяца

Читайте ранее в этом сюжете: Bitcoin упал в цене ниже $8 тысяч

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Криптовалюты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить