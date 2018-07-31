В казне Оренбурга отмечен рост налоговых доходов

Оренбург, , 10:35 — REGNUM В Оренбурге за январь — июнь 2018 года в городской бюджет поступило 2184 млн рублей налоговых доходов. Эта сумма превышает поступления первого полугодия 2017 года на 7,2%, или 146 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФНС по Оренбургской области.

В ведомстве отметили положительную динамику в доходной части бюджета за счёт двух видов налога: по налогу на доходы физических лиц и налогам по специальным режимам налогообложения. Так, поступления по налогу на доходы физических лиц выросли на 6,9% (60,3 млн рублей) — с 916 млн рублей в первом полугодии 2017 года до 979 млн рублей в 2018 году. Поступления по налогам по специальным режимам налогообложения увеличились на 18,3% (141 млн рублей) — с 770 млн рублей до 911 млн рублей.

Основную часть доходов бюджета города Оренбурга составляют поступления четырех налогов: налога на доходы физических лиц (44,8%), единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (34,1%), земельного налога (9,2%) и единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (5,9%).

Стоит отметить, что в администрации Оренбурга регулярно проходят заседания межведомственной рабочей группы, которая контролирует ситуацию по налоговым поступлениям в казну. С начала 2018 года (по состоянию на 2 июля) должники перечислили в общей сложности 29,7 млн рублей налогов.

Напомним, в конце 2017 года горсовет Оренбурга утвердил бездефицитный бюджет. Доходная и расходная части составили в равных пропорциях по 9 977 867 600 рублей.

Согласно отчёту по исполнению бюджета на первый квартал 2018 года, план по поступлению налога на доходы физлиц исполнен на 23%. Поступило 483,2 млн рублей при утверждённом плане в 2 млрд рублей. Поступления по земельному налогу исполнены на 21%. Поступило 105,7 млн рублей при плане в 506 млн рублей.