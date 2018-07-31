В Центре защиты леса Иркутской области прошли обыски

Иркутск, , 10:20 — REGNUM Филиал федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Иркутской области» вновь оказался в центре скандала, связанного с серьёзными злоупотреблениями в лесной отрасли. Как известило сегодня, 31 июля, СУ СК РФ по Иркутской области, в рамках уголовного дела предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), там проведён ряд обысков, изъята документация и допрошены основные свидетели.

К действиям, явно выходящим за пределы их полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, следователи отнесли факт заключения фиктивного договора на оказание услуг сотрудниками областного государственного автономного учреждения «Тайшетский лесхоз». Пойти на этот шаг лесникам пришлось потому, что они находились в зависимости от должностных лиц филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Иркутской области».

Впоследствии Тайшетскому лесхозу пришлось перевести денежные средства в сумме более 460 000 рублей на счет ООО «Сиблесцентр», а также подписать акт выполненных работ по указанному договору, без фактического их выполнения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года чиновников из министерства лесного комплекса Иркутской области, филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Иркутской области» и ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» задержали в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенные с причинением тяжких последствий).

По данным следствия, они позволили вырубить 116 гектаров сплошным способом под видом санитарных (оздоровительных) рубок.

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