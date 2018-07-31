Британцы всё более пессимистично оценивают экономику своей страны

Лондон, , 10:17 — REGNUM В июле граждане Великобритании стали еще более негативно оценивать экономическую ситуацию в стране. В текущем месяце индекс доверия британских потребителей к экономике страны снизился до — 10 пунктов, пишет газета The Financial Times.

Отмечается, что данный уровень является минимальным с февраля текущего года. Также снизились оценки британцев экономической ситуации на будущие 12 месяцев, это может негативно повлиять на сектор розничной торговли Великобритании, добавляет издание.

Напомним, минимальный уровень индекса потребительского доверия британцев с 1974 года был зафиксирован в июле 2008 года (-39 пунктов). В июне 1987 года индекс достигал рекордных +10 пунктов.