В Волгоградской области выбрали регионального оператора по ТБО

Волгоград, , 10:05 — REGNUM Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области выбрана компания «Управление отходами — Волгоград». Об этом 30 июля сообщила пресс-служба регионального комитета ЖКХ и ТЭК. К выполнению обязанностей по сбору и утилизации отходов компания преступит не позднее 1 января 2019 года.

«Регоператор обеспечит полный цикл обращения с отходами, начиная от первичного сбора в каждом населенном пункте Волгоградской области и заканчивая транспортировкой и утилизацией на лицензированном полигоне», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщил портал «Волга-Каспий», с победителем будет подписан контракт на 10 лет. Его стоимость составляет 26,3 млрд рублей. Между тем, в апреле 2018 года уже проходил подобный конкурс, тогда оператора выбрать не смогли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области была утверждена территориальная схема обращения с отходами. Согласно документу, в области будет создано семь кластерных зон с центрами в Светлоярском, Камышинском, Михайловском, Калачевском, Палласовском, Урюпинском районах, а также в городе Волжском. В каждой из зон инвестор должен будет создать полигоны ТКО.