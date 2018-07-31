Приамурье продолжает терять людей: не рожают, умирают, уезжают

Благовещенск, , 09:55 — REGNUM Амурская область продолжает стремительно терять население. С января по июнь 2018 года численность жителей региона уменьшилась более чем на 2000 человек. Часть из них уехали в другие края, остальные умерли. Смертность по-прежнему превышает рождаемость, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно отчетности Амурстата, с января по июнь включительно в Амурской области родились 4363 младенца. В этот же период скончались 5519 человек. Таким образом, умерших оказалось на 1156 больше, чем родившихся.

Миграционный убыток региона — разница между прибывшими и уехавшими — составил 945 человек.

Таким образом, чистые демографические потери Приамурья составили 2101 человек.

Как следует из отчета Амурстата, в сельской местности Приамурья умирают чаще, чем в городах: 372 умерших в городских поселениях против 573 в сельских.

В демографии Амурской области отмечается тот же перекос, что и в соседнем Хабаровском крае: растет население в паре крупных городов, а провинция вымирает и разбегается: в Благовещенске и Свободном пусть и небольшой, но рост: + 0,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы, которыми Приамурье теряет население, вполне можно сравнить с потерями во время войны. С 1941 по 1945 годы число жителей уменьшалось в среднем на 25 тыс. человек в год: с 531 тыс. в начале войны до 431 — ко Дню Победы. Но это понятно: война есть война. Однако уже начиная с первого послевоенного 1946 года регион начал демонстрировать колоссальный демографический рост. К 1990 году в Амурской области проживало 1 млн 55 тыс. 337 человек. Начиная с 1991 — года распада СССР — не было ни одного года, когда население Приамурья росло бы, — только потери.

За минувшие 25 лет область потеряла почти четверть населения — с 1993 по 2018 «в минусе» 231 095 человек.

В январе 2018 года Приамурье пересекло «психологически важную» черту» — 800 тыс. человек. Сегодня население области составляет всего 798 424 человека.

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