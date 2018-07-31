Новгородские власти просят учесть в новой программе расселения блочные дома

Великий Новгород, , 09:53 — REGNUM Для Новгородской области важно, чтобы в новую программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья попали блочные дома. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом заявил губернатор области Андрей Никитин по итогам обсуждения программы на всероссийском селекторном совещании в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

По словам Никитина, в Новгородской области около 20% аварийных домов — это блочные здания, не имеющие общего коридора.

«Такие дома не считаются многоквартирными и не попадают в программу расселения. Мы бы хотели, чтобы и блочные дома вошли в расселяемый фонд», — пояснил губернатор Новгородской области.

По его словам, в настоящее время продолжается этап обсуждения параметров новой программы, и региону важно, чтобы она позволила полностью решить проблему ветхих домов в Новгородской области — чтобы в неё попали все здания, признанные аварийными на сегодняшний день.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области аварийными признаны 272 дома общей площадью 78 тыс. кв. метров. Это жильё включено в реестр для дальнейшего расселения после 1 января 2012 года. Для решения проблемы необходимо 2,7 млрд рублей.

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