На пороге краха: муниципальная власть в Алтайском крае может рухнуть

Барнаул, , 09:58 — REGNUM Почти за месяц до выборов в Алтайском крае вскрылись серьёзные проблемы с муниципальной властью на местах. В этом убедились корреспонденты ИД «Алтапресс», совершив объезд нескольких районов региона и пообщавшись с руководителями на местах.

К примеру, только в Петропавловском районе из восьми сельсоветов, где 9 сентября пройдут выборы, лишь один глава решил идти на следующий срок. А среди тех, кто высказал желание баллотироваться, много неработающих, пенсионеров, диспетчеров. Есть почтальоны и нянечки.

«Сергей Куриленко, который проработал главой села в Петропавловском районе 20 лет, в этом году решил не избираться. Он отказывается жить на зарплату в 14 тысяч, с личными штрафами в десятки тысяч, пустой казной и гигантской ответственностью. Таких, как он, в крае десятки», — пишут алтайские коллеги.

При хроническом недофинансировании местных бюджетов исполнять предписания надзорных органов становится практически невозможно. К тому же законодательство не учитывает особенности отдельных территорий. Только вот получающиеся казусы могут показаться смешными только сторонним людям. Так, в одном из районов глав оштрафовали за то, что они не провели на кладбища свет, воду и не поставили теплые туалеты.

За пять лет из 10 избранных депутатов в Николаевке осталось четыре. Сельсовет стал нелигитимным.

«Дело, правда, не только в содержании работы. Главная причина — нежелание подавать декларации о доходах», — пишет ИД «Алтапресс».

Как выяснилось, политика интегрирования небольших населённых пунктов вышла Алтайскому краю «боком». По признанию председателя комитета по местному самоуправлению в Алтайском Заксобрании Бориса Трофимова, только в 643 из 1,5 тыс. населенных пунктов региона остались сельсоветы.

«То есть около 900 не имеют представителя власти», — подчеркнул депутат.

По признанию главы Алейского района Светланы Агарковой, муниципальная служба становится малопривлекательной: даже у директора сельской школы зарплата намного выше, чем у главы.