Воронежский аэропорт просит увеличить число таможенников

Воронеж, , 09:36 — REGNUM Правительство Воронежской области подготовит обращение к руководителю Федеральной таможенной службы Российской Федерации об увеличении штатной численности таможенного поста международного аэропорта «Воронеж». Такое поручение дал врио губернатора Воронежской области Александр Гусев 30 июля на оперативном совещании, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

С предложением об увеличении штатной численности таможенного поста воронежского аэропорта выступил исполняющий обязанности начальника Воронежской таможни Алексей Битюцких. По его словам, в текущем, 2018 году пассажиропоток воронежского аэропорта значительно вырос. Только в январе — июне таможенным постом оформлено 735 международных авиарейсов, произведен таможенный контроль в отношении почти 99 тысяч пассажиров, а это в 2,2 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Как ожидается, число рейсов, совершенных авиакомпаниями, в 2018 году на 80% превысит тот же показатель 2017 года: их общее количество составит 1900. По словам Битюцких, для создания благоприятных условий для пассажиров необходимо увеличение количества должностных лиц таможенного поста аэропорта: сегодня в аэропорту работают 22 таможенника.