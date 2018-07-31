Почём бывшая «Родина»: торги в Чувашии

Чебоксары, , 09:34 — REGNUM Минюст Чувашии выставил на продажу бывшее здание кинотеатра «Родина» в Чебоксарах, который является объектом культурного наследия регионального значения. Начальная цена продажи имущества превысила 57 млн рублей. 1 августа завершается приём заявок для участия в торгах, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На торги выставлено нежилое двухэтажное здание с земельным участком в Чебоксарах, расположенное по улице К. Иванова, д. 9. Общая площадь постройки составляет 2364,9 кв. метров, земельного участка — 3794 кв. метра. Это здание бывшего кинотеатра «Родина», построенного в 30-х годах и являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Последние годы здесь был «Дворец развлечений «Ренессанс».

Начальная цена продажи имущества — 57 137 000 рублей с учётом НДС. Конкурс состоится 7 августа.

«Преимуществами имущественного комплекса являются: местоположение в центре города Чeбoкcapы с открывающимся видом нa Boлгy и Чебоксарский залив, выгодное территориальное расположение и развитая сеть подъездных путей, наличие центральных инженерных коммуникаций, а также асфальтированная площадка для парковки транспортных средств.

Обязанностью владельца является сохранение неизменности внешнего облика здания, целостности и структуры объекта. Внутренняя планировка и конструкции не входят в объект охраны», — говорится в объявлении.

Предлагаются три возможных варианта использования здания: под гостиницу с парковкой, ресторан с террасой и «дом для проведения торжественных мероприятий».

Напомним, кинотеатр «Родина» стал первым в Чувашии звуковым кинотеатром. Он открылся в 1933 году. В 1953 году фасад здания был переработан с использованием элементов классической архитектуры, и реконструированное здание приобрело облик, сохранившийся до наших дней. Представляет историко-культурную ценность как произведение зодчества. На фасаде здания установлена мемориальная доска с надписью: «В этом здании 7 декабря 1933 года на съезде ударников-дорожников Чувашской АССР выступил с речью венгерский писатель-коммунист Матэ Залка».

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