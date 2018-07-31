«РВК-Воронеж» выписали штраф — второй раз за месяц

Воронеж, , 09:14 — REGNUM Компания «РВК-Воронеж», обеспечивающая водоснабжение жителей города и являющаяся монополистом, оштрафована на 200 тыс. по результатам прокурорской проверки. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба прокуратуры.

Надзорный орган выявил со стороны компании нарушения порядка регулирования тарифов на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения. В частности, договоры на технологическое присоединение сетей заключались при отсутствии утвержденных тарифов на текущий год. После вмешательства прокуратуры ООО «РВК-Воронеж» утвердило тариф на подключение к системам водоснабжения.

Однако, поскольку до этого плата за подключение монополистом устанавливалась не по тарифу, прокурор города вынес постановление о привлечении компании к административной ответственности по части 2 ст.14.6 КоАП РФ (нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов). Назначен штраф в размере 100 тыс. руб. Еще один штраф в 110 тыс. рублей компания заплатить за нарушение правил недискриминационного доступа порядка подключения (технологического присоединения).

Добавим, что 19 июля прокуратура сообщила о вынесении компании штрафа в 100 тыс. рублей за отказ предпринимателю (застройщику) в заключении договора о технологическом присоединении.