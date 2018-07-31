Спрос на нефть подогревает тема с Ираном

Москва, , 09:12 — REGNUM Нефть марки Brent возобновила 30 июля укрепление и не только смогла обосноваться за пределами заветного уровня $75, но и отметиться на двухнедельных максимумах в районе $75,77, также оставив позади двадцатидневную скользящую среднюю. 31 июля с утра котировки демонстрируют признаки утраты импульса и торгуются с небольшим нисходящим уклоном, хотя пока удерживаются над уровнем $75, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Черное золото плавно дорожает вторую неделю подряд. Однако за это время котировки лишь компенсировали распродажи, произошедшие за один день — 16 июля. Следующая задача — удержать набранные очки и нивелировать потери, понесенные 11 июля, когда баррель рухнул более чем на 5%.

«Спрос на Brent подогревает тема с Ираном, который снова грозится перекрыть Ормузский пролив в ответ на блокировку своего экспорта Вашингтоном. Пока инвесторы оценивают вероятность реализации такого сценария как невысокую, однако настрой противодействующих сторон вызывает определенные опасения, особенно учитывая, что Иран является третьим по величине экспортером в ОПЕК», — пояснил эксперт.

Локально интерес к покупкам подогрела забастовка рабочих Total на нефтедобывающей платформе в Северном море, где суммарно добывается порядка 10% британской нефти. На август запланированы еще две забастовки, что внесет свою лепту, хоть и небольшую, в сокращение мирового предложения.

«31 июля игроки обратят внимание на данные API, а 1 августа — на отчет минэнерго США. На прошлой неделе число активных буровых выросло впервые за три недели, а значит, может увеличиться и добыча, которая на сегодняшний день составляет рекордные 11 млн баррелей в сутки. Потенциал дальнейшего подъема нефти марки Brent выглядит ограниченным. Более того, присутствуют риски возвращения котировок под отметку $75 в краткосрочной перспективе, если на рынке не появится свежих драйверов», — полагает Мащенко.

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