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Рубль показывает энергичный рост

Экономика

Но в краткосрочной перспективе рубль может вернуть часть набранных очков, заявил эксперт

Рубль показывает энергичный рост
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 31 июля 2018, 09:05 — REGNUM  Рубль начал торговую неделю довольно бодро, подорожав в паре долларом более чем на 0,5%. Котировки впервые за две недели достигли уровней вблизи отметки 62 руб. Евро/рубль тоже просела, хотя и на более скромные 0,38%, также отметившись на минимумах двухнедельной давности в районе 72,70 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

«Российская валюта укрепилась четвертый день кряду, и на сей раз показала более энергичный рост. Это произошло на сочетании ослабления доллара и роста цен на нефть. Также немалую роль сыграли последние выплаты в бюджет в рамках налогового периода. И сказался некоторый спад напряженности вокруг новостного фона — беспокойство по поводу новых санкций против РФ и торговой войны в мире временно отошло на задний план, повысив привлекательность рисковых активов, включая рубль», — пояснил эксперт.

В остальном столь стремительный рост российской валюты выглядит неоправданным, учитывая ряд событийных рисков, которые ждут рынки в ближайшие дни. Инвесторы будут сокращать риски в преддверии заседания ФРС США в среду и публикации данных по американской занятости в пятницу, когда российский Минфин обнародует свой план покупок валюты на август. Объемы покупок останутся существенными, но могут немного снизиться, учитывая, что нефть подешевела в июле.

«В краткосрочной перспективе рубль может вернуть часть набранных очков, по крайней мере, в паре с евро, который продолжает укрепляться на Форексе. Доллар/рубль же вряд ли решится на уверенный пробой уровня поддержки 62 рубля», — считает Ковалев.

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