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МККК построит в Донбассе новую больницу

Экономика

И оборудует КПП биотуалетами

Киев, 31 июля 2018, 09:03 — REGNUM  Международный Комитет Красного Креста (МККК) реализует два гуманитарных проекта в Донбассе: строительство больницы и повышение комфортности контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на границе между Украиной и независимыми республиками, сообщает 31 июля «Зеркало недели».

Согласно сообщению, первый проект МККК в Донбассе — строительство Бахмутской больницы. В ней будет отделение экстренной медицинской помощи, реанимация и другие. На строительство МККК выделит 2 млн швейцарских франков ($2,01 млн).

Второе проект предполагает создание на КПВВ биотуалетов, пунктов обогрева, а также оборудование автобусных остановок возле границы.

Напомним, ранее МККК отправил в Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР) более 200 т гуманитарного груза. В него вошли продуктовые наборы и средства для очистки воды.

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