В РФ могут упростить порядок перевода сельхозземель в земли лесного фонда

Москва, , 09:00 — REGNUM В России могут упростить порядок перевода земель сельскохозяйственного назначения, дальнейшее использование которых для нужд сельского хозяйства нецелесообразно, в земли лесного фонда. Соответствующие предложения по внесению изменений в законодательство РФ профильные ведомства должны представить в правительство России до 10 октября. Такое поручение Минэкономразвития, Минсехозу РФ и Минприроды России дал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам совещания об охране и защите лесов и глубокой переработке древесины, которое он провёл 20 июля в Петрозаводске.

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Также премьер-министр поручил до 25 сентября подготовить законодательные предложения по обязательной маркировке лесопромышленной продукции. Этим должны заняться Минфин, Минприроды, Минпромторг, Минэкономразвития, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций.

Кроме того, к этому же сроку профильные ведомства должны подготовить предложения «по усилению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании лесов для заготовки древесины, по совершенствованию контроля оборота древесины, а также по дополнительным мерам, направленным на недопущение незаконной заготовки и незаконного оборота древесины».

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До 3 сентября Минпромторгу поручено совместно с АО «ДОМ.РФ» и заинтересованными субъектами России представить предложения по реализации пилотных проектов по развитию деревянного домостроения в субъектах РФ.

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