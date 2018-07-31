Программу газификации на 2019 год Чувашия оценила в 47,6 млн

Чебоксары, , 08:44 — REGNUM В Чувашии планируют принять программу газификации на 2019 год. По предварительным расчётам, затраты составят около 47,6 млн рублей. В том числе планируется газифицировать участки, предоставляемые многодетным семьям. Средства будут получены за счёт применения спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа. Соответствующий проект решения вынесен на публичное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Планируется принять проект постановления «О Программе газификации Чувашской Республики на 2019 год, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары». Размер надбавки определяется на основании программы газификации на 2018 год и перечня объектов нового строительства и проектирования на 2019 год.

«Рост среднего размера специальной надбавки составит 3,19% к декабрю 2017 года. Специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям в Чувашской Республике устанавливается для прочих потребителей газа (кроме населения). Влияние размера специальной надбавки к тарифам на рост цены на газ для прочих потребителей составит 0,01%. Принятие настоящего проекта постановления не потребует финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики», — уточняется в пояснительной записке.

Согласно документу, в 2019 году расходы ориентировочно составят 47 576,53 тыс. рублей (без НДС), в том числе на проектно-изыскательские работы и экспертизу проектов планируется предусмотреть 13 166,15 тыс. рублей, на строительно-монтажные работы (с материалами, оборудованием, регистрацией объекта) — 34 410,38 тыс. рублей.

Проектом постановления предусмотрено, в частности, газоснабжение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям. В частности, планируется газификация 155 участков в посёлке Молодежный Цивильского района, 131 участка в Марпосадском районе, 63 участков в деревне Хирле-Сир Чебоксарского района, 46 участков в Алатыре.

Также включены мероприятия по проектированию газораспределительных сетей к земельным участкам вблизи деревни Ширтаны Ибресинского района (98 участков, в том числе 65 участков для многодетных семей), в деревне Шомиково Моргаушского района (120 участков, в том числе десять для многодетных семей), в деревне Беляево Янтиковского района (десять участков, в том числе шесть для многодетных семей), в селе Шихазаны Канашского района (107 участков, в том числе 65 для многодетных семей), в квартале «Западный» города Алатырь (106 участков для многодетных семей).

В связи с истечением предельного срока эксплуатации в программу также включены проектно-изыскательские работы и работы по реконструкции (техническое перевооружение) десяти газорегуляторных пунктов и 15 шкафных газорегуляторных пунктов, находящихся в казне Чувашии.

По данным минюста республики на 1 июля 2018 года, в собственность многодетным семьям передано 6798 земельных участков, в то время как поставлено на учёт 11 940 семей.