В Екатеринбурге вновь заявили о завершении строительства «Бухты Квинс»

Екатеринбург, , 08:36 — REGNUM В Екатеринбурге дома строительного кооператива «Бухта Квинс» достроены и сданы в эксплуатацию. Об этом заявил директор компании-застройщика и художественный руководитель Государственного театра эстрады Александр Новиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области подписал заключение о соответствии построенного объекта», — написал Александр Новиков на своей странице в социальной сети Facebook, разместив скан документа.

Председатель строительного кооператива «Бухта Квинс» сообщила, что данное заключение свидетельствует о том, что объекты построены согласно строительной документации, и теперь данный документ наряду с другими предстоит представить для полной сдачи новых домов в эксплуатацию.

«Мы обсуждали эту ситуацию с пайщиками и приняли решение, что до полной сдачи объекта заезжать не будем — это наша позиция. По мелочам ещё много недоработок. На объекте до сих пор находятся стройматериалы для отделки квартир и мы надеемся, что в сентябре все работы будут завершены, а дома сданы в эксплуатацию, и мы сможем заехать», — сообщила председатель строительного кооператива «Бухта Квинс».

Напомним, что Александр Новиков ещё в начале 2018 года заявлял о готовности объекта, но, по его словам, получить свои квартиры участникам кооператива помешал наложенный на землю в рамках расследования уголовного дела арест.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство «Бухты Квинс» началось ещё в 2008 году, а завершение планировалось на 2012 год. Однако в 2011 из-за отсутствия средств стройка была заморожена. Пайщики кооператива посчитали себя обманутыми и начали обращаться в различные инстанции с требованием провести проверку и наказать виновных за срыв сроков сдачи квартир.

В 2015 году было возбуждено бесфигурантное уголовное дело. В конце 2016 года обвинения в хищении средств пайщиков кооператива были предъявлены Александру Новикову и его бизнес-партнёру, однако сам уральский бард свою вину отрицает.

В конце 2017 года расследование уголовного дела было завершено, а материалы были переданы обвиняемым для ознакомления до 1 августа 2018 года. После этого дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что одной фигурантке дела о долгострое «Бухта Квинс» в мае 2018 года уже был вынесен приговор. Она признана виновной в хищении средств пайщиков путём злоупотребления доверия и приговорена к четырём годам лишения свободы.

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Добавим, что в отношении председателя кооператива «Бухта Квинс» также было возбуждено уголовное дело, которое на данный момент передано в суд. По версии следствия, в период с июля 2014 года по январь 2018 года обвиняемая совершила действия, направленные на воспрепятствование принудительному исполнению решения суда.

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