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«Молодёжь понимает, что повышение пенсионного возраста назрело давно»

Экономика

Но власти должны дать людям аналитику и понимание того, что такие меры необходимы, заявила эксперт

Петропавловск-Камчатский, 31 июля 2018, 07:59 — REGNUM  Пенсионная реформа назрела давно. В России достаточно длительное время не проводились никакие крупномасштабные реформы. Молодое поколение видит статистику и понимает, что в стране огромное количество пенсионеров, поэтому повышать пенсионный возраст, конечно, нужно, заявила корреспонденту ИА REGNUM депутат Петропавловск-Камчатской городской думы Екатерина Зубенко.

При этом хочется, чтобы подобные реформы были немного по-другому организованы в России, то есть сначала они должны пройти круг обширного осуждения в виде, например, референдума. Власти должны дать людям аналитику и понимание того, что такие меры необходимы. При отсутствии информации многие начинают использовать это в своих корыстных целях — начинают выходить на митинги, произносить громкие лозунги, за которыми не стоит никакого логического смысла.

«Повышать пенсионный возраст нужно. Молодежь волнует этот вопрос, но молодому поколению надо прививать и другие ценности. За рубежом, например, очень развиты негосударственные фонды. В России пока серьезно об этом не задумываются, а это может быть одним из направлений развития пенсионной системы в стране», — высказала свое мнение депутат.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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