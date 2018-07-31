«Молодёжь понимает, что повышение пенсионного возраста назрело давно»

Петропавловск-Камчатский, , 07:59 — REGNUM Пенсионная реформа назрела давно. В России достаточно длительное время не проводились никакие крупномасштабные реформы. Молодое поколение видит статистику и понимает, что в стране огромное количество пенсионеров, поэтому повышать пенсионный возраст, конечно, нужно, заявила корреспонденту ИА REGNUM депутат Петропавловск-Камчатской городской думы Екатерина Зубенко.

При этом хочется, чтобы подобные реформы были немного по-другому организованы в России, то есть сначала они должны пройти круг обширного осуждения в виде, например, референдума. Власти должны дать людям аналитику и понимание того, что такие меры необходимы. При отсутствии информации многие начинают использовать это в своих корыстных целях — начинают выходить на митинги, произносить громкие лозунги, за которыми не стоит никакого логического смысла.

«Повышать пенсионный возраст нужно. Молодежь волнует этот вопрос, но молодому поколению надо прививать и другие ценности. За рубежом, например, очень развиты негосударственные фонды. В России пока серьезно об этом не задумываются, а это может быть одним из направлений развития пенсионной системы в стране», — высказала свое мнение депутат.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»