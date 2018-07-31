Иски на 800 млн, председатель в розыске: дело банка-банкрота в Чувашии

Чебоксары, , 07:56 — REGNUM В Чувашии продолжается конкурсное производство в отношении коммерческого банка «Бизнес для бизнеса» («БДБ», г. Ядрин). Удовлетворено почти 21,6% требований кредиторов первой очереди, арестовано имущество председателя правления банка, который объявлен в международный розыск. Об этом говорится в обновлённых сведениях о ходе конкурсного производства с апреля по 1 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Отмечается, что конкурсный управляющий произвёл расчёты с кредиторами первой очереди в размере 21,58% от суммы установленных требований. По данным на 1 июля, на эти цели направлено 81 190 тыс. рублей.

С 1 апреля по 30 июня новое имущество банка не выявлено, а прошедшие в этот период торги ценными бумагами признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. С 11 апреля по 16 мая имущество банка было выставлено на электронные торги, по результатам которых заключено два договора купли-продажи транспортных средств на общую сумму 1 001 тыс. рублей.

В документе отмечается, что всего в рамках работы по взысканию ссудной задолженности с должников банка в суды подано 76 исков на общую сумму 799 102 тыс. рублей. Из них удовлетворено в полном объеме или частично 61 заявление на 647 503 тыс. рублей, по четырём искам на 15 436 тыс. рублей отказано. На рассмотрении находится семь заявлений на общую сумму 36 052 тыс. рублей.

Согласно отчёту, на основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 91 исполнительное производство на общую сумму 927 053 тыс. рублей. Из них три дела прекращено (на общую сумму 262 тыс. рублей), 46 дел (на общую сумму 594 560 тыс. рублей) окончено, в том числе 26 (на сумму 592 384 тыс. рублей) завершены актами о невозможности взыскания задолженности.

Также продолжается работа по оспариванию сделок банка, которые, по мнению конкурсного управляющего, имеют признаки недействительности. В документе отмечается, что в суды подано 23 заявления неимущественного характера, из которых удовлетворено в полном объеме или частично 14, отказано в удовлетворении или прекращено производство по трём заявлениям. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено три исполнительных производства на общую сумму 1 415 тыс. рублей.

По состоянию на отчётную дату, в результате исковой работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 4 241 тыс. рублей.

«Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства банка, по результатам которой 28 апреля 2017 года в Арбитражный суд Чувашии подано заявление о привлечении контролировавших банк лиц к ответственности в виде возмещения убытков в общем размере 137 713 тыс. рублей. 4 октября 2017 года в отдельное производство выделены требования агентства о солидарном взыскании убытков с бывшего председателя правления банка и членов правления банка в размере 4 724 тыс. рублей, рассмотрение которых 4 декабря 2017 года приостановлено.

Определением Арбитражного суда Чувашии от 18 июля 2018 года очередное судебное заседание о рассмотрение требования о взыскании с бывшего председателя правления убытков в размере 132 989 тыс. рублей отложено на 6 августа 2018 года», — отмечается в документе.

Конкурсный управляющий напоминает, что в январе 2016 года СУ МВД по Чувашии возбудило дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»), ч. 1 ст. 195 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве»). Отмечается, что потерпевшим по делу признан банк. Затем следствие было приостановлено, в марте 2018 года Агентством по страхованию вкладов направлено ходатайство о возобновлении предварительного следствия, на что был «дан ответ о том, что предварительное следствие будет возобновлено», сообщается в документе.

«30 марта 2018 года наложен арест на имущество председателя правления банка…

24 мая 2018 года в СУ МВД по Чувашской Республике направлено повторное ходатайство об установлении местонахождения председателя правления банка и объявлении его в международный розыск. 20 июня 2018 года в СУ МВД по Чувашской Республике направлен запрос о результатах расследования уголовного дела», — говорится, в частности, в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Арбитражного суда Чувашии от 2 ноября 2015 года коммерческий банк «Бизнес для Бизнеса» признан банкротом, открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». 25 мая 2018 года срок конкурсного производства был продлён на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 26 октября.

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