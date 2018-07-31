Сбой на станции Монпарнас: 2/3 поездов будут запущены 31 июля

Париж, , 07:56 — REGNUM SNCF, государственное предприятие, управляющее железными дорогами Франции, объявило, что две трети трафика вокзала Монпарнас в Париже запустят во вторник, 31 июля, сообщает Europe1.

«Работа альтернативной связи в настоящее время эффективна и может восстановить мощность железнодорожной сети вокзала Монпарнас и домов в этом районе», — заявила компания RTE, объединение электротранспорта.

Компания SNCF надеется вернуться к стабильному трафику к пятнице, 3 августа, и в любом случае «полностью нормализовать сообщение» в понедельник, 6 августа.

Напомним, что электростанция в Исси-ле-Мулино, которая снабжает квартал Монпарнас в Париже, была сильно повреждена 27 июля, это, в свою очередь, спровоцировало сбой трафика и отмену половины поездов.