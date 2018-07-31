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Судно со стройматериалами для плавучей атомной станции отправили на Чукотку

Экономика

«Прибытие груза к месту назначения планируется в первой половине августа»

Анадырь, 31 июля 2018, 07:43 — REGNUM  В порт города Певека (Чукотский АО) отправили судно «Александр Сибиряков», на борту которого находится груз для единственной в мире плавучей атомной станции (ПАТЭС). Об этом сообщает пресс-служба «Росэнергоатома» (входит в госкорпорацию «Росатом»).

"Прибытие груза к месту назначения планируется в первой половине августа», — говорится в сообщении.

Судно «Александр Сибиряков», на борту которого почти 10 тысяч тонн груза, доставит из Архангельска в порт города Певека строительную технику, металлоконструкции, строительные материалы (песок, щебень, цемент).

Напомним, 25 июля пресс-служба «Росэнергоатома» сообщила, что на первом российском плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» приступили к загрузке ядерного топлива.

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Атомная энергетика
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