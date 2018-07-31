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Сведения о налогах малого и среднего бизнеса перестанут быть тайной – СМИ

Экономика

Предприниматели убедятся в надежности своих партнеров на специальном сайте «Прозрачный бизнес»

Москва, 31 июля 2018, 07:31 — REGNUM  Российские налоговые органы с 1 августа начнут публиковать сведения о предприятиях малого и среднего бизнеса, которые ранее относились к налоговой тайне, передает 31 июля агентство ПРАЙМ со ссылкой на источник в Федеральной налоговой службе России.

По его словам, указанные сведения будут включать информацию о среднесписочной численности работников предприятий, применяемых специальных налоговых режимах и участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков.

Изменения коснутся хозяйственных товариществ и обществ, кроме тех, которые включены в перечень стратегических и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесены к крупнейшим налогоплательщикам.

Сведения будут публиковаться на специальном сайте «Прозрачный бизнес». Предполагается, что с его помощью предприниматели смогут убедиться в надежности своих партнеров.

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Изменения в Налоговом кодексе РФ
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