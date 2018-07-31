Рубль усилил свои позиции на фоне дорожающей нефти

Москва, , 07:05 — REGNUM На открытии торгов 30 июля рублевые пары пытались уйти вверх, но быстро покраснели на фоне общего ослабления американской валюты и дорожающей нефти. Индекс доллара снизился c 94,76 до 94,26. Баррель нефти марки Brent подорожал до $75,24, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

В начале торгов дополнительное давление на рубль исходило от роста доходности американских гособлигаций. При возобновившемся падении доходности десятилетних облигаций с 2,99% давление с рубля спало. Курс доллара упал до 62,18 руб., курс евро — до 72,75 руб.

Сегодня, 31 июля, рост нефтяных котировок продолжился. Цена на Brent превысила отметку $75 (+0,8%). Если положительная динамика по нефти сохранится, тогда на фоне общего ослабления доллара ждем теста 61,90−62,00. Тут без вариантов. Если покупатели защитят зону 62,00−62,15, то отскакиваем до 62,62 руб.

1 и 2 августа состоятся заседания по монетарной политике ЦБ США и Великобритании. Ужесточение денежно-кредитной политики США окажет давление на рискованные активы, включая рубль. Рубль не боится их, потому что рынок ожидает, что центральные банки не станут их менять.

Напомним, 30 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 56 коп. (-0,89%), до 62,22 руб., курс евро — на 38 коп. (-0,52%), до 72,85 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,6 млрд (+18,18%), евро/рубль — 348,1 млн евро (-38.26%).

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