Суд оставил свердловский завод без электричества

Екатеринбург, , 05:27 — REGNUM В Свердловской области «Баранчинский электромеханический завод» остался без электричества. Соответствующее решение вынес областной арбитражный суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в судебной инстанции.

Резолютивная часть решения была объявлена ещё 18 июля. В качестве истца выступила компания «ЭнергосбыТ Плюс». Суть иска была в том, чтобы понудить завод самостоятельно отказаться от потребления электричества.

Причиной иска стал долг завода за электричество в размере 37 млн рублей. Отметим, этот иск против завода в суде от данного истца не единственный. Также есть иски и от многих других компаний.