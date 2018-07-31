Вторник, 31 Июля 2018 года
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Суд оставил свердловский завод без электричества

Экономика

Причиной стали долги

Екатеринбург, 31 июля 2018, 05:27 — REGNUM  В Свердловской области «Баранчинский электромеханический завод» остался без электричества. Соответствующее решение вынес областной арбитражный суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в судебной инстанции.

Резолютивная часть решения была объявлена ещё 18 июля. В качестве истца выступила компания «ЭнергосбыТ Плюс». Суть иска была в том, чтобы понудить завод самостоятельно отказаться от потребления электричества.

Причиной иска стал долг завода за электричество в размере 37 млн рублей. Отметим, этот иск против завода в суде от данного истца не единственный. Также есть иски и от многих других компаний.

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Долги за энергоресурсы
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