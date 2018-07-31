Мэрия Якутска подала в суд на китайского инвестора — компанию «Чжода»

Якутск, , 05:29 — REGNUM Окружная администрация Якутска обратилась в республиканский арбитражный суд с иском о взыскании с ООО «Инвестиционная компания Чжода» 148 млн рублей. Эту сумму мэрия считает своими убытками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

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Деньги были потрачены на подведение технических сетей к границам участка, на котором китайский инвестор собирался строить многоэтажные дома, но передумал. В мэрии Якутска считают, что «Чжода» не выполнила своих обязательств по строительству и передаче в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений. Квартиры в построенных китайским инвестором домах горадминистрация собиралась использовать для расселения из ветхого жилья.

В иске мэрия указывает, что в ответе на претензию компания ссылается на отсутствие согласования с ресурсоснабжающими организациями по техническим присоединениям, без которого невозможно исполнение условий договора инвестирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, расселить «Чжода» обещала 17-й квартал Якутска, состоящий их старых и ветхих двухэтажных деревянных домов.

«В XXI веке в таких деревянных домах жить невозможно. Дома гнилые, пожароопасные. Ситуация очень сложная. Дворы обычно залиты нечистотами, фекалиями. Люди живут в нечеловеческих условиях. Страдают тысячи семей. Зимой туалеты на улице. Это невозможно», — жаловались жители 17-го квартала в обращении к президенту РФ Владимиру Путину.

Поводом для письма главе государства стало то, что 175 аварийных домов 17-го квартала не попали в программу расселения: застроить квартал новыми многоэтажками пообещала «Чжода».

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