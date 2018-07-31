Трамп: ЕС готов построить 11 терминалов для американского газа

Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Евросоюз готов построить 9−11 терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) из США, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

«Мы уже обсуждали с Евросоюзом строительство от 9 до 11 терминалов для поставок СПГ из США в различные части Европы», — заявил он.

В свою очередь премьер-министр Италии отметил, что его страна готова внести свой вклад в развитие Трансадриатического газопровода, чтобы сократить потребления угля в своей энергосистеме.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Еврокомисии Жан-Клод Юнкер после встречи с президентом США Дональдом Трампом 25 июля заявил, что Евросоюз готов вкладываться в строительство терминалов для приема американского СПГ, чтобы снизить зависимость от импорта газа из России.

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