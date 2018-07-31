«Татфондбанк» требует с покупателя земель нацпарка Татарии 475 млн рублей

Казань, , 04:41 — REGNUM В рамках дела о банкротстве АО «Земельная корпорация «Лидер», известного своей сделкой о покупке семь лет назад нескольких десятков участков земли в национальном парке «Нижняя Кама», и аффилированной с экс-главой «Татфондбанка» Робертом Мусиным, конкурсный управляющий ТФБ пытается войти в состав кредиторов с ещё одним требованием. Сумма претензий основного кредитора, «Татфондбанка», чьи требования на 8,4 млрд рублей уже включены в реестр, в этот раз составляет 475 061 563 рубля 8 копеек. Ходатайство будет рассмотрено Арбитражным судом РТ 14 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, АО было создано в 2005 году двумя физлицами — Айдаром Давлетгараевым и Равилем Салаховым. В 2009 году в число акционеров компании входил и Роберт Мусин. Является ли на сегодня экс-глава ТФБ акционером неизвестно, так как в открытых данных нет актуальных сведений об аффилированных лицах. Компания по основному виду своей деятельности занималась покупкой и продажей недвижимости. В 2011 году после тендера АО заключило с администрацией Елабужского района договор купли-продажи нескольких массивов земли. Спустя шесть лет эти сделки в судебном порядке начала оспаривать администрация национального парка «Нижняя Кама», посчитавшая, что у районных властей не было права распоряжаться федеральными землями. Часть наделов вернуть на баланс Российской Федерации удалось, суд признал, что это земли нацпарка, а по части судебные слушания продолжаются. В начале июля 2018 года судом в отдельное производство было выделено ещё три дела.

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После того, как у «Татфондбанка» начались финансовые проблемы, была отозвана лицензия и он сам был признан банкротом, схожая ситуация возникла и у компаний с ним аффилированных. Требование признать корпорацию банкротом было подано в суд в ноябре 2017 года сельхозпредприятием из Апастовского района Татарии, но именно ТФБ на сегодня является крупнейшим кредитором «Лидера», уже включённые в реестр долги составляют 8,4 млрд рублей. До 2 ноября 2018 года в отношении АО продлится конкурсное производство. Арбитражным управляющим назначена Крестина Акубжанова (представитель некоммерческого партнёрства Союз арбитражных управляющих «Возрождение»).

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27 июля 2018 года собрание кредиторов приняло решение о расформировании комитета кредиторов. Также решением собрания источником финансирования расходов на оценку имущества послужит само имущество — в ближайшее время можно ждать назначения торгов. На начало июля 2018 года реестр кредиторов АО включает требования на сумму 8 800 214 282,49 рубля, из которых 8 593 510 288,33 рубля — основной долг, а остальная часть — это финансовые санкции.

На момент наблюдения — март 2018 года балансовая стоимость имущества компании составляла 1 907 317 рублей.