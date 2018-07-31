Торги на Мосбирже возобновились

Москва, , 04:39 — REGNUM Торги на Мосбирже, приостановленные 30 июля, возобновлены, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Торги на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов возобновлены в 20:35 мск, — сообщили в пресс-службе. — Торговые системы на других рынках работают в штатном режиме».

Напомним, торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи были приостановлены в 19:26 мск. Причина приостановки названа не была.

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