Дефицит бюджета не мешает: мэрия Лысково закупит автомобиль за 1 млн рублей

Лысково, Нижегородская область, , 03:56 — REGNUM Администрация города Лысково (Нижегородская область) закупит для своих нужд служебный автомобиль стоимостью 1,05 млн рублей. Аукцион пройдёт 10 августа 2018 года, оплатят закупку и средств из бюджета города, дефицит которого был утверждён на уровне 3,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Поставка транспорта должна быть произведена за десять рабочих дней со дня заключения муниципального контракта. В технической документации не указаны марки автомобилей, которым отдают предпочтения в мэрии, но уточнено, что лот должен быть 2018 года выпуска.

«Легковой универсал — транспортное средство, предназначенное для перевозки людей», — говорится в техзадании и уточняется, что у заказа должны быть «стальные колесные диски с внедорожным дизайном (для 4WD)» и белый цвет кузова.

Далее следует подробное описание деталей и комплектации автомобиля, среди которых — система «ЭРА-ГЛОНАСС», современный дизайн приборной панели, полка в багажнике, МРЗ/СО-аудиосистема, четыре динамика, система беспроводной связи Bluetooth, USB-разъем, цифровой AUX-разъем, кондиционер с салонным фильтром, круиз-контроль, функция открытия стекла водителя в одно касание и система крепления детских сидений ISORx на заднем ряду.

Основные характеристики бюджета Лысково на 2018 год в первоначальной редакции утверждены в следующем виде: доход — 910 595,6 тыс. рублей, расход — 914 095,6 тыс. рублей и дефицит — 3,5 млн рублей.

Напомним, ранее аналогичный аукцион, но с начальной ценой в 1,42 млн рублей, объявила администрация Дивеевского района, в котором также дефицит бюджета на 2018 год составляет 3 млн рублей.

Читайте также: Чёрный металлик: из бюджета Дивеево на автомобиль потратят 1,42 млн рублей

А в Вазьянском сельсовете Спасского района Нижегородской области на автомобиль марки «Шевроле Нива» или его эквивалент планируют потратить более 741,7 тыс. рублей.