Молдавия выставила на продажу государственную авиакомпанию

Кишинёв, , 03:06 — REGNUM Правительство Молдавии выставило на приватизацию государственную авиакомпанию Air Moldova. Как передает ИА REGNUM, стоимость актива оценена в сумму около €2,5 млн, при то, что уставной капитал компании более чем в шесть раз больше.

В правительстве Молдавии это объяснили тем, что инвестор должны будут оплатить долги компании, которые превышают €50 млн. Там также отметили, что все последние годы компания несла убытки.

Генеральный директор Агентства государственной собственности Молдавии Владимир Балдович заявил, что решение о приватизации Air Moldova было принято еще в 2008 году, но фактически ничего не предпринималось.

Доля Air Moldova на молдавском рынке авиаперевозок составляет около 44,4%

Очередной раунд приватизации в Молдавии продлится до 4 сентября. Помимо Air Moldova на аукционах с молотка будут выставлены на продажу компания «Белый аист», табачное предприятие «Tutun-CTC», Кишиневский стекольный завод, Полиграфический комбинат и т.д.