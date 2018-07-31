В Азербайджане на 50% подорожал проезд в общественном транспорте

Баку, , 01:07 — REGNUM Тарифный совет Азербайджана 30 июля принял решение о повышении с 1 августа стоимости проезда в метро и на автобусном транспорте.

Как сообщает Turan, решение тарифного совета объясняется «ростом расходов на услуги пассажироперевозок», необходимостью импорта транспортных средств, снижением зависимости метрополитена от дотаций государственного бюджета и др.

Стоимость одного проезда в столичном метро и внутригородском автобусном транспорте повышена с 0,2 маната до 0,3 маната (0,12 — 0,18 доллара). На пригороднных и межпоселковых маршрутах в зависимости от расстояний стоимость проезда составит от 0,3 до 0,9 манатов (0,18 долларов до 0,53 долларов). На междугородних автобусных маршрутах с 1 августа определен тариф в 0,24 маната (0,14 долларов) за 1 км.

Предыдущие тарифы действовали на автобусных маршрутах с 6 июля 2007 года, метро — 24 ноября 2011 г.

При этом тарифный совет указывает, что даже после повышения стоимости проезда пассажироперевозки в Азербайджане в метро и на автобусном транспорте останутся низкими по сравнению с другими странами СНГ и региона — России, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Турции и др.

Однако в указанных странах стоимость топлива также дороже, чем в Азербайджане, отмечает Turan.