Фондовый рынок США закрылся в минусе

Нью-Йорк, США, , 23:50 — REGNUM Фондовый рынок США закончил день в «красной зоне» — спад продемонстрировали все основные индексы, самый большой минус показал «высокотехнологичный» Nasdaq, 30 июля передает агентство Reuters.

К концу торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones зафиксировал минус в 144,23 пункта (-0,57%) и закрылся на отметке 25 306,83 пунктов. Индекс S&P 500 снизился на 16,21 пунктов (-0,58%), до 2802,61 пунктов. Nasdaq Composite упал на 107,42 пунктов (-1,39%), до отметки в 7630,00 пунктов.

Главный удар по Nasdaq нанесли IT-корпорации и интернет-компании, акции которых продолжили падать после шквального обрушения Facebook и Twitter 26−27 июля.

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