Вторник, 31 Июля 2018 года
00:36:07 МСК

Фондовый рынок США закрылся в минусе

Экономика

Главный удар по Nasdaq нанесли IT-корпорации и интернет-компании

Нью-Йорк, США, 30 июля 2018, 23:50 — REGNUM  Фондовый рынок США закончил день в «красной зоне» — спад продемонстрировали все основные индексы, самый большой минус показал «высокотехнологичный» Nasdaq, 30 июля передает агентство Reuters.

К концу торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones зафиксировал минус в 144,23 пункта (-0,57%) и закрылся на отметке 25 306,83 пунктов. Индекс S&P 500 снизился на 16,21 пунктов (-0,58%), до 2802,61 пунктов. Nasdaq Composite упал на 107,42 пунктов (-1,39%), до отметки в 7630,00 пунктов.

Главный удар по Nasdaq нанесли IT-корпорации и интернет-компании, акции которых продолжили падать после шквального обрушения Facebook и Twitter 26−27 июля.

Читайте также: Уолл-стрит: Facebook и Twitter продолжают тянуть рынок вниз

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фондовый рынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить