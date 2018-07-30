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Bitcoin упал в цене ниже $8 тыс

Экономика

В июне курс биткоина снижался до $6,5 тыс

Люксембург, 30 июля 2018, 22:42 — REGNUM  Крупнейшая мировая криптовалюта Bitcoin упала в цене ниже $8 тыс., 30 июля передает агентство Reuters.

На торгах биржи Bitstamp в Люксембурге к 19:09 по Гринвичу (21:09 мск) криптовалюта Bitcoin на упала в цене на 2,64% до $7999,89.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне после крупной кибератаки и кражи биткоинов с южнокорейских криптовалютных бирж Bithumb и Coinrail курс биткоина обрушился до $6,5 тыс. Позднее инвесторы снова «поверили» в крупнейшую криптовалюту, что привело к росту биткоина выше $8 тыс.

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