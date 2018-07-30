Понедельник, 30 Июля 2018 года
22:49:42 МСК

Средняя рублевая ипотечная ставка в июне понизилась до 9,48%

Экономика

Центробанк отмечает восстановление активности на рынке ипотечного кредитования

Москва, 30 июля 2018, 22:39 — REGNUM  Средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам, выданным в июне 2018 года, понизилась до 9,48% годовых после 9,56% в мае. Такие данные приводит 30 июля пресс-служба Банка России.

Как отмечается, в июне наблюдалось восстановление активности на рынке ипотечного жилищного кредитования.

«В течение месяца было выдано 120,5 тысячи рублевых кредитов на общую сумму 242,6 млрд рублей. Их доля в объёме потребительских кредитов в рублях в июне увеличилась на 1% — до 24,3%», — говорится в сообщении.

Сумма совокупной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, по данным регулятора, увеличилась за июнь на 2,1% и по состоянию на 1 июля превысила 5,7 трлн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ипотечное кредитование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить