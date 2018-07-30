Средняя рублевая ипотечная ставка в июне понизилась до 9,48%

Москва, , 22:39 — REGNUM Средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам, выданным в июне 2018 года, понизилась до 9,48% годовых после 9,56% в мае. Такие данные приводит 30 июля пресс-служба Банка России.

Как отмечается, в июне наблюдалось восстановление активности на рынке ипотечного жилищного кредитования.

«В течение месяца было выдано 120,5 тысячи рублевых кредитов на общую сумму 242,6 млрд рублей. Их доля в объёме потребительских кредитов в рублях в июне увеличилась на 1% — до 24,3%», — говорится в сообщении.

Сумма совокупной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, по данным регулятора, увеличилась за июнь на 2,1% и по состоянию на 1 июля превысила 5,7 трлн рублей.