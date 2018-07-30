Президент Бразилии: Китай готов снять пошлины на бразильские товары

Сан-Паулу, Бразилия, , 21:48 — REGNUM Президент Бразилии Мишель Темер заявил, что Китай может снять ввозные пошлины на бразильский сахар и мясо птиц, 30 июля передает агентство Reuters.

По словам Темера, намерение пересмотреть тарифы было озвучено китайским лидером Си Цзиньпином на саммите БРИКС в ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, десятый юбилейный саммит БРИКС (Бразилия — Россия — Индия — Китай — ЮАР) проходил в Дурбане с 23 по 30 июля.

Читайте также: БРИКС ожидает вторая «золотая десятилетка»