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WSJ: Илон Маск готов построить первый завод Tesla в ЕС

Экономика

Ещё в июне Маск заявил о намерении построить завод «на немецко-французской границе»

WSJ: Илон Маск готов построить первый завод Tesla в ЕС
OnInnovation
Илон Маск

Нью-Йорк, США, 30 июля 2018, 21:20 — REGNUM  Илон Маск ведет переговоры с представителями Германии и Нидерландов о строительстве первого крупного завода Tesla в странах ЕС, 30 июля сообщает The Wall Street Journal.

Издание ссылается на «компетентные источники», однако официального подтверждения данной информации от Tesla или самого Маска нет. Тем не менее ещё в июне Маск заявлял в «Твиттере» о намерении построить завод «на немецко-французской границе».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Маск подписал договор о строительстве завода Tesla в китайском Шанхае. Ожидается, что китайский завод Tesla будет производить до 500 тыс. электроавтомобилей в год.

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Деятельность американского бизнесмена Илона Маска
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