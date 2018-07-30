Полпред президента России в ЦФО посетил Калужскую область

Калуга, , 20:50 — REGNUM Калужскую область сегодня, 30 июля, с рабочей поездкой посетил полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, цель рабочей поездки — знакомство с объектами экономики и культуры региона.

В сопровождении губернатора Калужской области Анатолия Артамонова Игорь Щеголев побывал на предприятии по глубокой переработке пшеницы АО «Биотехнологический комплекс-Росва», где выпускают крахмал, клейковину, кормовые добавки и другую продукцию, широко востребованную не только внутри страны, но и на мировом рынке. Состоялось знакомство с производственными цехами, инженерным корпусом, лабораторией и центральным операторским пунктом комплекса.

Полпред президента России в ЦФО и глава региона также ознакомились с ходом строительства Южного обхода Калуги. В столице области посетили Инновационный культурный центр и стройплощадку второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э.Циолковского, осмотрели комплекс Гостиного двора и памятник Ивану Великому.

В ходе поездки Игорь Щеголев и Анатолий Артамонов побывали во Владимирском скиту Калужского мужского монастыря Успения Пресвятой Богородицы Свято-Тихоновой пустыни и в расположенном здесь музее-диораме «Великое Стояние на Угре», посвященной победе русской армии под командованием великого князя Ивана III над войсками хана Ахмата в 1480 году. В истории нашей страны с этого события началось освобождение русских земель от ордынского ига и рождение Московской Руси.

На территории монастыря для гостей была проведена экскурсия, они также посетили храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». На встрече с митрополитом Калужским и Боровским Климентом речь шла о сохранении и развитии духовных традиций региона.

В этот же день на встрече в администрации области Игорь Щеголев и Анатолий Артамонов обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития калужского региона.