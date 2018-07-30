Морской порт Архангельск: выход в мировой океан и в Арктику

Архангельск, , 20:43 — REGNUM Создание глубоководного района морского порта Архангельск сформирует в Поморье опорную базу развития не только Арктической зоны Российской Федерации, включая Северный морской путь, но и системы транспортных коридоров в целом, что, в свою очередь, позволит повысить уровень экономической связанности территории страны.

Масштабный проект поможет привлечь в регион крупных инвесторов и будет способствовать созданию около трех тысяч новых рабочих мест — как в самом порту, так и в смежных объектах. Строительство аванпорта, пригодного для приема судов с большой осадкой, инициировало правительство Архангельской области, а курировать процесс будет АО «АТПУ «Архангельск».

Выход в Мировой океан без ограничений по проливам, наличие готовой железнодорожной инфраструктуры и развитого промышленного кластера делает Архангельск оптимальной точкой для создания глубоководного района порта. Он разместится на пересечении действующих и перспективных транспортных магистралей — включая Северный широтный ход и «Белкомур», что позволит новому мультимодальному хабу удовлетворить коммерческий запрос на портовые мощности для массовых навалочных грузов и государственный — на обеспечение комплексного инфраструктурного и транспортного развития макрорегиона.

Планируется строительство современного транспортно-промышленного узла, включающего шесть терминалов: минеральных удобрений, металлогрузов, навалочных грузов, лесных грузов, нефтеналивных грузов и газового конденсата, генеральных грузов. К 2035 году общая мощность всех терминалов должна составить 37,9 миллионов тонн ежегодно.

«Доступ к глубоководному району морского порта Архангельск будет обеспечен благодаря предусмотренному проектом строительству новых дорог, железной и автомобильной. Реализация дноуглубительных работ позволит глубоководному району морского порта Архангельск принимать суда класса Panamax с максимальной осадкой до 14,5 м и дедвейтом до 74 300 тонн. По экспертной оценке АО «Ленморниипроект», общий объем капитальных затрат составит 150 миллиардов рублей в ценах соответствующих лет», — пояснил Сергей Кокин, генеральный директор АО «АТПУ «Архангельск».

Проект будет реализован по модели государственно-частного партнёрства с применением механизма частной концессионной инициативы. В течение двух ближайших лет планируется подготовка и подписание концессионного соглашения. Объекты первой очереди должны сдать в течение четырех лет с момента начала строительных работ.

Глубоководный район планируют построить в 52 км к северу от Архангельска — в акватории Двинского залива. Место размещения определено по итогам рассмотрения нескольких вариантов и проведения геолого-изыскательских работ. Этот вариант предполагает наиболее короткий выход на глубины Белого моря — длина подходного канала составляет 10 км. К тому же здесь более благоприятные метеорологические условия.

Грузовая база нового порта будет формироваться за счет нескольких источников. Во-первых, это новые грузопотоки, которые появятся в результате развития российских предприятий — например, потенциал увеличения добычи и вывоза полезных ископаемых компаниями одного только Пермского края оценивается руководством этого региона в объеме 10 миллионов тонн к 2025 году.

Во-вторых, в Архангельск могут прийти грузопотоки, переориентированные из портов Прибалтики и Украины. В-третьих, строительство магистрали «Северный широтный ход» обеспечит глубоководный район архангельского порта углеводородами и продуктами их переработки из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. За счет короткого транспортного плеча перевалку этих грузов выгодно будет осуществлять через Архангельск. Наконец, именно через архангельский порт могут идти грузы, предназначенные для перевозки по железнодорожной магистрали «Белкомур».

Создание нового глубоководного района для «устьевого» порта Архангельск, имеющего ограничения по глубине — следствие логического развития любого порта. Это позволит переваливать не только массовые грузы, но и грузы, обработка которых невозможна в черте города или требует соблюдения специальных технических требований.

«Проведенный анализ конкурентоспособности порта Архангельск показал, что глубоководный район способен привлечь до 27,2 млн. тонн грузов за счет перенаправления с альтернативных транспортных маршрутов без опоры на иные инфраструктурные проекты железнодорожного строительства. Еще порядка 10 млн тонн и 9 млн тонн могут принести грузы, направляемые с Северного широтного хода и магистрали «Белкомур», так как для грузов этих магистралей морской порт Архангельск является ближайшим круглогодичным морским портом на пути в Европу», — отметила руководитель проектов ООО «Морстройтехнология» Софья Каткова.

На текущий момент разработана и предварительно согласована в Росморречфлоте Декларация о намерениях инвестирования в строительство, получены письменные подтверждения 45% грузовой базы проекта, ведется совместная работа со стратегическим инвестором проекта компанией Poly International. Также ведется диалог с потенциальными якорными грузоотправителями о перевалке грузов через глубоководный район.

«Уже сегодня порт Архангельск имеет неформальный статус главного «снабженца» северных проектов и территорий, а со строительством глубоководного района превратится в один из ключевых мультимодальных хабов Северо-Западного региона. Аванпорт будет обеспечивать эффективную логистику освоения труднодоступных районов шельфа Баренцева, Печорского, Карского морей и материковых проектов освоения арктического побережья страны, — подчеркнул первый заместитель губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев. — Учитывая значимость Архангельска и его морского порта в переломные моменты нашей истории, можно с уверенностью говорить, что такая новая веха современной истории, как индустриализация российской Арктики, невозможна без его активного участия».