Таджикистан расширяет географию полетов в Узбекистан

Душанбе, , 20:36 — REGNUM Сразу два новых рейса, связывающих Таджикистан и Узбекистан были запущены в конце минувшей недели. 28 июля первый после длительного перерыва полет по маршруту Душанбе-Самарканд-Душанбе совершил Boeing 737−300 национальной авиакомпании «Таджик Эйр».

На борту лайнера в числе пассажиров были представители средств массовой информации, блогеры и активные пользователи социальных сетей — всего 144 пассажира. Следующий полет по этому маршруту назначен на 4 августа. Время в пути составляет 35 минут, билет стоит 684 сомони (4 569 рублей). В агентстве гражданской авиации обещают снизить стоимость билета, если узбекские авиавласти предоставят авиакомпании «Таджик Эйр» дополнительные скидки.

В ту же субботу, 28 июля, состоялся рейс Душанбе-Ташкент-Душанбе, который совершил авиалайнер частной таджикистанской авиакомпании «Сомон-Эйр». Кроме того, в августе авиаперевозчик планирует запустить рейс по маршруту «Душанбе-Бухара-Душанбе».

"Руководство авиакомпании ведет переговоры с авиационными властями Узбекистана. Если выдвинутые сторонами условия будут удовлетворительными, планируется начать регулярные полеты со следующей недели», — сообщил директор Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Икром Субхонзода.

Напомним, что регулярное авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном было прервано в 1992 году. Восстановить его удалось только в апреле 2017 года. С тех пор между двумя столицами курсируют самолеты «Узбекских авиалиний».