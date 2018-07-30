Власти Новосибирска хотят отремонтировать на 10 млн 13 участков тротуаров

Новосибирск, , 20:29 — REGNUM На сэкономленные в ходе электронных аукционов средства дорожники отремонтируют ещё 13 участков тротуаров, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. В городской администрации отмечают, что эти 13 объектов пойдут плюсом к 44, на которых ремонт уже выполнен.

«В июне подрядные организации МКУ «Управление дорожного строительства» завершили ремонт на 44 участках тротуаров общей площадью 24 205 квадратных метров на сумму 47 564,12 тысячи рублей, — говорится в официальной информации. — За счёт экономии по торгам объявлен электронный аукцион на сумму 9 500 тысяч рублей. По его итогам дополнительно будет отремонтировано 13 объектов на площади 4 074 квадратных метра. Электронный аукцион состоится 3 августа».

На 9,5 млн рублей планируется отремонтировать тротуары на ул. Республиканская, Владимировский спуск, ул. Оборонная, ул. Волховская, ул. Котовского, ул. Каинская, ул. Некрасова, ул. Бориса Богаткова, ул. Николаева, ул. Ивлева, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Комсомольская, ул. Плановая.

Согласно данным на официалном сайте госзакупок, завершить работы по ремонту тротуаров победитель торгов должен «с даты заключения муниципального контракта по 1 октября 2018 года».

Отметим, что в конце августа 2017 года мэр города Анатолий Локоть заявлял, что муниципалитет уделяет особое внимание обустройству тротуаров и за два года в рамках муниципальной программы будет отремонтировано тротуаров почти на 80 млн рублей. В мае 2018 года Локоть напомнил, что ремонт тротуаров — актуальная задача для Новосибирска, тем более, что, по его словам, на протяжении многих лет этой проблемой не занимались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января 2017 года стало известно, что город Новосибирск прошёл в федеральный проект комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги».

В ходе выполнения программы городские власти обязались привести в нормативное состояние дорожное покрытие и прилегающую к ним инфраструктуру, в том числе тротуары, ограждения, светофоры и другие объекты.

Объём финансирования на реализацию всех мероприятий городской программы в период с 2017 по 2025 годы составит около 9 млрд рублей в примерной пропорции: 50% — федеральный бюджет, 50% — областной и городской бюджеты.

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Бюджет города Новосибирска на 2018 год выглядит следующим образом: доходная часть — 37,5 млрд рублей, расходная часть — 38,8 млрд рублей, дефицит — 1,3 млрд рублей.

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