Для предпринимателей Узбекистана отменят два вида проверок

Ташкент, , 20:15 — REGNUM С 1 сентября 2018 года для субъектов предпринимательства в Узбекистане отменят плановые проверки, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, сообщает 30 июля издание Norma. uz со ссылкой на соответствующий указ президента.

Согласно документу, будут также отменены проверки устранения субъектами предпринимательства нарушений, отмеченных предыдущими проверяющими органами. С 1 сентября также будут внедрены проверки на основе результатов системы «риск-анализа», которая расставляет приоритеты проверок, исходя из возможного риска при нарушении закона.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого предпринимателям, работающим в сельской местности, будут предоставлены налоговые льготы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане сельским предпринимателям предоставили налоговые льготы