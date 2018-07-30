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Для предпринимателей Узбекистана отменят два вида проверок

Экономика

Будут внедрены проверки на основе результатов системы «риск-анализа»

Для предпринимателей Узбекистана отменят два вида проверок
Дарья Драй © ИА REGNUM
Огнетушитель в магазине

Ташкент, 30 июля 2018, 20:15 — REGNUM  С 1 сентября 2018 года для субъектов предпринимательства в Узбекистане отменят плановые проверки, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, сообщает 30 июля издание Norma. uz со ссылкой на соответствующий указ президента.

Согласно документу, будут также отменены проверки устранения субъектами предпринимательства нарушений, отмеченных предыдущими проверяющими органами. С 1 сентября также будут внедрены проверки на основе результатов системы «риск-анализа», которая расставляет приоритеты проверок, исходя из возможного риска при нарушении закона.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого предпринимателям, работающим в сельской местности, будут предоставлены налоговые льготы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане сельским предпринимателям предоставили налоговые льготы

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