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Чечня туристическая: за полгода турпоток в республику вырос на 50%

Экономика

В Чечне за первое полугодие 2018 года побывали 72 тыс. туристов

Чечня туристическая: за полгода турпоток в республику вырос на 50%
Michael Bushmin
Чечня

Грозный, 30 июля 2018, 18:43 — REGNUM  Численность туристов, которые приезжают посмотреть на достопримечательности Чечни, растет с каждым годом. С начала 2018 года их число превысило 72 тыс. человек. Среди них не только российские туристы, но и гости из-за рубежа. В прошлом году за это же время регион посетило на 50% меньше туристов.

Интерес для них представляют город Грозный, а также природные памятники республики, в том числе высокогорное озеро Кезеной-Ам, новый всесезонный курорт «Ведучи», курорт Серноводск-Кавказский и другие места отдыха.

Власти республики не раз заявляли, что туризм рассматривают как одну из важнейших составляющих экономики региона. И их надежды оправдываются. Так, за весь 2016 год Чечню посетило более 90 тыс. человек. В 2017 году их число возросло до 130 тысяч туристов. По сравнению с 2014 годом рост составил 249%.

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Как отмечал глава Чечни Рамазан Кадыров, говоря о туристах, «они возвращаются в республику снова и снова». Он выразил надежду, что скоро Чечня станет крупнейшим центром туризма в России.

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