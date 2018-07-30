Число безработных в России за неделю сократилось на 0,2%

Москва, , 18:34 — REGNUM Количество официально зарегистрированных безработных граждан в России за неделю с 18 по 25 июля сократилось на 0,2% и составило 695 670 человек. Такие данные представила 30 июля пресс-служба Минтруда.

Сообщается, что за неделю сокращение безработицы было зафиксировано в 50 российских регионах. Наибольшее снижение отмечено в Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском автономных округах, республиках Тыва, Марий Эл, Крым и Алтай, Сахалинской, Магаданской и Астраханской областях.

Рост числа безработных граждан зафиксирован в 32 регионах. Наибольший рост показателя произошёл в Липецкой, Ленинградской, Тульской, Калужской, Новосибирской и Курской областях, в Севастополе и Калмыкии.

В Ингушетии, Вологодской области и Москве ситуация с безработицей не изменилась.

Согласно данным Минтруда, по состоянию на 1 июля уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9% от численности экономически активного населения.

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