Понедельник, 30 Июля 2018 года
19:35:02 МСК

Число безработных в России за неделю сократилось на 0,2%

Экономика

На 1 июля 2018 года количество официальных безработных составило 0,9% от экономически активного населения

Москва, 30 июля 2018, 18:34 — REGNUM  Количество официально зарегистрированных безработных граждан в России за неделю с 18 по 25 июля сократилось на 0,2% и составило 695 670 человек. Такие данные представила 30 июля пресс-служба Минтруда.

Сообщается, что за неделю сокращение безработицы было зафиксировано в 50 российских регионах. Наибольшее снижение отмечено в Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском автономных округах, республиках Тыва, Марий Эл, Крым и Алтай, Сахалинской, Магаданской и Астраханской областях.

Рост числа безработных граждан зафиксирован в 32 регионах. Наибольший рост показателя произошёл в Липецкой, Ленинградской, Тульской, Калужской, Новосибирской и Курской областях, в Севастополе и Калмыкии.

В Ингушетии, Вологодской области и Москве ситуация с безработицей не изменилась.

Согласно данным Минтруда, по состоянию на 1 июля уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9% от численности экономически активного населения.

Читайте также: Безработица в России в июне составила 4,7%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Безработица
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить