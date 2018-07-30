В Воронежской области получен первый миллион тонн зерна

Воронеж, , 18:21 — REGNUM Первый миллион тонн зерна намолочен хозяйствами Воронежской области 30 июля, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Всего обмолочено зерновых и зернобобовых культур 397,5 тыс. га или 27,3% к площади уборки (1456,6 тыс. га), при урожайности 32,8 ц/га.

Уборка зерновых в регионе стартовала в первой декаде июля, на период с 15 по 24 июля работы приостановили из-за непрекращающихся дождей. Сейчас аграрии ведут уборку в ускоренном темпе.

Кроме того, засыпано 79,5 тыс. тонн семян озимых культур, или 48% от потребности (167,0 тыс. тонн). На посевные качества проверено 32% засыпанного семенного материала, 99% проверенных семян являются кондиционными. Заготовлено 235,2 тыс. тонн сена и 417 тыс. тонн сенажа, что составляет 59% и 81% от потребности.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году урожай зерновых в Воронежской области был рекордным и составил 5,7 млн тонн. В этом году урожай прогнозируется на уровне 4 млн тонн зерна.

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Добавим, что ранее врио губернатора Александр Гусев на встрече с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым доложил, что регион не испытывает сложностей с хранением полученного урожая — мощности элеваторов рассчитаны в общей сложности на 6 млн тонн. Также глава региона сообщил, что аграрии рассчитывают на повышение цен на зерно по сравнению с 2017 годом.

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