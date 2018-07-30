«Бьём рекорды»: в Свердловской области нарастили темпы ввода жилья

Екатеринбург, , 18:07 — REGNUM В Свердловской области жильё строят значительно активнее, чем год назад. За январь — июнь 2018-го объём строительных работ достиг 76 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Если считать в сопоставимых ценах, то в сравнении с таким же периодом 2017 года показатель составил 119,9%. В квадратных метрах динамика тоже положительная. Объём ввода жилья составил 765 тыс. кв. метров. Это на 7,3% больше такого же периода 2017 года.

Из этих квадратных метров 61,5% жилья ввели частные застройщики. Это в полтора раза больше, чем было в первом полугодии 2017 года.