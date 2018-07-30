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Орешкин призвал помочь Фонду поддержки предпринимательства Крыма

Экономика

Вместо снижения кредитных ставок и налогов малый бизнес поддержит господпитка фонда

Орешкин призвал помочь Фонду поддержки предпринимательства Крыма
Иллюстрация: Kremlin.ru
Максим Орешкин

Севастополь, 30 июля 2018, 18:02 — REGNUM  Чтобы повысить эффективность Фонда поддержки предпринимательства Крыма в два раза, необходимо вливание средств, поскольку на данный момент организация не может удовлетворить потребности бизнес-сообщества полуострова. Об этом 30 июля на совещании в Севастополе заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Около 52% рабочих мест в Республике Крым обеспечивают предприниматели, поэтому развитие предпринимательской активности на полуострове очень важно», — подчеркнул федеральный министр.

Он также отметил проблемы финансового обеспечения бизнеса, которые негативно влияют на развитие предпринимательства в Крыму.

Напомним, по данным министерства экономики РК, в 2017 году Республика Крым получила 235 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса: 194 млн рублей из федерального бюджета, 41 млн — из казны республики. В 2016 году на поддержку малого и среднего бизнеса Крым получил из бюджета РФ 138,5 млн рублей.

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Поддержка предпринимательства в регионах РФ
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