На Ямале выросла добыча газа и газового конденсата

Салехард, , 17:44 — REGNUM На Ямале увеличилась добыча природного газа. Добыча нефти по объёмам осталась на позициях, аналогичных прошлогодним показателям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЯНАО.

С начала 2018 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа добыто 307,4 млрд м³ природного газа, что более на 11% к объёмам добычи за аналогичный период 2017 года. Газового конденсата добыто 10,46 млн тонн, что также превышает показатели 2017 года на 11%. Тем временем добыча нефти осталась на прошлогоднем уровне — 15,2 млн тонн.

Наибольший объём, 77,1% от всей добычи газа в автономном округе, приходится на дочерние предприятия ПАО «Газпром», на втором месте ПАО «НОВАТЭК» — 14,4% всей газодобычи на Ямале.

Что касается нефти, здесь традиционно лидируют ПАО «Газпром нефть» (61,5%), ПАО «НК «Роснефть» (14,3%) и ПАО «НОВАТЭК» (16,2%).

В добыче газового конденсата лидирует ПАО «Газпром» — 44,8% добычи по региону. На втором месте ПАО «НОВАТЭК» — 42,8%.

Отметим, что показатели по добыче углеводородного сырья на Ямале с января по май газа на 4% и газового конденсата на 1,5%. Добыча нефти не превышала показатели за аналогичный период 2018 года.

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