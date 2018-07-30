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McDonald's отчитался о падении прибыли в России в 2017 году

Экономика

Прибыль сети общественного питания за год сократилась в полтора раза

McDonald's отчитался о падении прибыли в России в 2017 году
Spacekid
McDonald's

Москва, 30 июля 2018, 17:17 — REGNUM  Чистая прибыль американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's в 2017 году сократилась в 1,5 раза — с 4,4 млрд до 2,88 млрд рублей, следует из опубликованной отчётности компании.

Выручка компании за минувший год сократилась на 0,8% по сравнению с годом ранее и составила до 66,27 млрд рублей.

В то же время выручка ресторанов сети McDonald's в Москве за год увеличилась на 8,7% — до 14,6 млрд рублей.

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