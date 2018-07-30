В Ярославской области тариф на вывоз мусора в частных домах — 83,8 рубля

Ярославль, , 17:15 — REGNUM Жители индивидуальных жилых домов в Ярославской области заплатят за вывоз мусора 83,8 рубля в месяц с человека с 1 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 сентября в области приступает к работе единый оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для жителей многоквартирных домов плата составит 73,94 руб. с человека. Для индивидуальных домов она выше, так как выше норматив накопления отходов, утвержденный на уровне региона.

Сейчас большинство жителей области, проживающих в индивидуальных жилых домах, вообще не платят за вывоз мусора. Будут ли они реально платить 83,8 рубля с человека — неизвестно. Закон предусматривает обязанность всех образователей отходов заключить договор с региональным оператором, но ответственность за уклонение от заключения такого договора пока не предусмотрена.

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