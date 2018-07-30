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Центробанк оценивает рост ВВП во втором квартале 2018 года в 1,8-2,2%

Экономика

Темпы роста соответствуют прогнозам регулятора

Центробанк оценивает рост ВВП во втором квартале 2018 года в 1,8-2,2%
Иван Шилов © ИА REGNUM
Центробанк России

Москва, 30 июля 2018, 16:55 — REGNUM  Рост ВВП России во втором квартале 2018 года составил 1,8−2,2%. Такая оценка приводится в июньском докладе «Экономика», обнародованном 30 июля пресс-службой Банка России.

Как говорится в документе, на такие темпы роста «указывает динамика индикаторов спроса и предложения».

Регулятор отмечает, что прирост большей части компонентов ВВП по использованию доходов за отчётный период соответствует прогнозу банка.

Напомним, по оценке Минэкономразвития, ВВП России в июне вырос на 1,1% в годовом выражении после роста на 2,2% в мае.

Читайте развитие сюжета: Центробанк озвучил прогноз по росту ВВП России до конца 2018 года

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